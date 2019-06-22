تقرير أمريكي يؤكد تجنيد الأطفال بصفوف المليشيات للحرب في طرابلس

واشنطن-العنوان

ذكر تقرير الخارجية الأميركية السنوي حول الاتجار بالبشر في ليبيا أن المليشيات المسلحة في غرب ليبيا والمتحالفة الآن مع حكومة الوفاق ضد القوات المسلحة جندت أطفالًا لاستخدامهم كمقاتلين في صفوفها.

وأكدت الخارجية الأمريكية، في تقريرها المنشور باللغة الإنجليزية على موقعها الإلكتروني، أن حكومة الوفاق لم تتخذ أي خطوات لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل جماعات الميليشيات والجماعات المنتسبة إليها أو المتحالفة معها.

وقالت الخارجية الأمريكية، إن “التقارير الموثوقة منذ عام 2013 تشير إلى أن العديد من الجماعات والميليشيات المسلحة، التي تستخدم بعضها كقوات قتالية أو كقوات أمنية من قبل الحكومة، تقوم بتجنيد الأطفال واستخدامهم”.

وأضافت، أن منظمة دولية وثقت في عام 2018 قيام الجماعات المسلحة المحلية بتجنيد الأولاد، الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عامًا، بالقوة.

كما أشارت في تقريرها إلى أن الأطفال المرتبطين بالجماعات المسلحة في ليبيا يتعرضون للعنف الجنسي.

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