مكافحة التهريب بطبرق تضبط شحنة من الكبد المجمد

تمكن أعضاء مكتب مكافحة المخدرات والتهريب بطبرق من ضبط شحنة من الكبد المجمد كانت متجهة إلى طبرق عبر منفذ امساعد الحدودي.

وقال مسؤول الإعلام بمكتب مكافحة المخدرات والتهريب طبرق مقدم فتحي شعيب إن القسم تلقى معلومات تفيد بدخول كمية من الكبد المجمد عبر شاحنة محملة بفواكه لإخفاء شحنة الكبد المجمد حيث تم نصب كمين للسيارة وضبطها.

وأوضح شعيب أن ضباط وأفراد المكتب قاموا بمصادرة الكمية تمهيدا لإحالة المحاضر إلى النيابة العامة بغية اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

يذكر أن المشرع الليبي أصدر قراره رقم 99 لسنة 2012 بشأن تنظيم عمليات استيراد وتصدير اللحوم حيث أن الكبد المجمد يعتبر من المواد التي يحظر استيرادها وتصديرها.

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