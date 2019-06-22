تركيا ترسل أسلحة جديدة لقوات الرئاسي

تناقلت وسائل إعلام عربية معلومات عمّن وصفته بمصدر عسكري ليبي رفيع المستوى قوله إن تركيا سترسل المزيد من الأسلحة إلى ليبيا.

وأشار المصدر إلى أن هذه الأسلحة ستصل خلال الأيام القليلة المقبلة إلى مدينة مصراتة لدعم القوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المقاتلة في العاصمة طرابلس.

وأضاف أن هذه الأسلحة ستصل جوا وتتضمن ذخائر وأسلحة خفيفة بعد ما عبر عنه باستنزاف الجيش الوطني لقدرات قوات الرئاسي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أروغان قد اعترف مؤخرا ببيع بلاده أسلحة ومعدات عسكرية للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق التي أنكرت هذا الدعم لأكثر من مرة.

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