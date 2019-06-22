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تركيا ترسل أسلحة جديدة لقوات الرئاسي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تناقلت وسائل إعلام عربية معلومات عمّن وصفته بمصدر عسكري ليبي رفيع المستوى قوله إن تركيا سترسل المزيد من الأسلحة إلى ليبيا.

وأشار المصدر إلى أن هذه الأسلحة ستصل خلال الأيام القليلة المقبلة إلى مدينة مصراتة لدعم القوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المقاتلة في العاصمة طرابلس.

وأضاف أن هذه الأسلحة ستصل جوا وتتضمن ذخائر وأسلحة خفيفة بعد ما عبر عنه باستنزاف الجيش الوطني لقدرات قوات الرئاسي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أروغان قد اعترف مؤخرا ببيع بلاده أسلحة ومعدات عسكرية للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق التي أنكرت هذا الدعم لأكثر من مرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • مش مشكلة ونحن على استعداد لقصف أي طائرة تدخل المجال الجوى
    ويجب تعميم الإنذار على المجتمع الدولى ليكن فى العلم ، والآن يحق لنا تدمير مدرج مطار مصراته.واى مطار تحط فيه طائرة تجلب سلاح.

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