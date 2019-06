المتوسط:

قام السفير الألماني لدى ليبيا، أليفير أوفتشا، بمناقشة الأهمية العملية والسياسية للحكم المحلي في ليبيا، مع عدد من عمداء البلديات في البلاد.

وأشار السفير الألماني في تغريدة له، إلى أنه استضاف عمداء بلديات غدامس ونالوت والبوانيس وإدري الشاطئ والشويرف وجنزور وأبوسليم على مأدبة عشاء، ناقشوا أثناءها دور البلديات، والصداقة الليبية الألمانية.

