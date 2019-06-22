البيضاء تعرف سكانها بأهمية الضمان الاجتماعي

شرع قسم الإعلام والتوعية الضمانية فرع الجبل الأخضر في مدينة البيضاء بتوزيع المطويات الخاصة باليوم الوطني للضمان الاجتماعي.

وقام شباب قسم الإعلام والتوعية بالإدارة العامة لصندوق الضمان الاجتماعي بمشاركة شباب مفوضية كشاف الجبل الأخضر بتجهيز وإعداد المطويات التوعوية والنزول إلى كبرى شوارع وميادين وأزقة مدينة البيضاء وتوزيعها بين عامة المواطنين تطبيقا لمبدأ الصندوق ولنشر الثقافة الضمانية والتعريف بالضمان الاجتماعي.

واستهدفت الحملة التوعوية بعض المحال التجارية في محاولة لتوعية الشباب العاملين بالقطاع الخاص وحثهم على المبادرة بالتسجيل والتمتع بالامتيازات التي يوفرها الصندوق لهم ليكونوا ضمن المستفيدين من منافعه.

يشار إلى أن صندوق الضمان الاجتماعي يوفر معاشات مالية شهرية لكافة المستفيدين من خدماته من المشتركين فيها.

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