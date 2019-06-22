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تطورات أزمة ليبيا على مائدة روسية مصرية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن اجتماعات ثنائية يجري التحضير لها بالتنسيق

مع مسؤولين مصريين لبحث تطورات الأزمة الليبية.

وأكدت الخارجية في بيان صحفي مقتضب أن الاجتماعات ستبحث الأوضاع في ليبيا بصيغة 2+2.

وأضاف البيان أن الاجتماعات ستجري في الـ24 من الشهر الجاري من دون إيراد مزيد من التفاصيل.

يشار إلى أن هذه الجهود تأتي في وقت تتواصل فيه المعارك بين القوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وقوات الجيش الوطني على تخوم العاصمة طرابلس منذ قرابة الـ3 أشهر دون حسم حيث تتمركز قوات الوطني في محور مطار طرابلس الدولي وتحكم سيطرتها عليه رغم محاولات قوات الرئاسي عبر عدة هجمات استعادته.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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