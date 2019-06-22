مؤسسة النفط: تعرض 5 عاملين بحقل الشرارة للسرقة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط تعرض خمسة عاملين تابعين لشركة أكاكوس للعمليات النفطية للسرق أثناء نقلهم في سيارة مخصصة لنقل موظفي حقل الشرارة من وإلى مدينة أوباري.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها أنه تم تجريد كافّة الركاب من جميع أمتعتهم تحت تهديد السلاح، والاعتداء عليهم جسديّا، وتركوا على جانب الطريق إلى حين مرور سيارة أخرى بالمنطقة، قامت على الفور بإبلاغ أفراد الأمن الصناعي، الذين انتقّلوا إلى عين المكان لتقصّي الأمر.

وبينت المؤسسة أن قوات الأمن تقوم حاليا بالتحقيق في الحادثة والتواصل مع السلطات المحلية في هذا الخصوص.

ودانت المؤسسة الوطنية للنفط مثل هذه الهجمات الانتهازية ضد موظّفي قطاع النفط، معربة عن قلقها البالغ إزاء الانتهاك الصارخ للقانون وتدهور الأوضاع الأمنية في منشآت قطاع النفط والمناطق المجاورة لها.

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