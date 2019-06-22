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الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم السبت‎

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
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بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قالت  إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرتها الجوية اليوم السبت أن درجات الحرارة تميل للارتفاع على أغلب المناطق الغربية خاصة الدواخل و تبقى معتدلة على مناطق الساحل الشرقي

فعلى مناطق رأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون  السماء صافية الى ظهور بعض السحب العالية والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 35 – 39 ) مْ على المناطق الساحليةومابين ( 40 – 45 ) مْ على المناطق الداخلية .

أما على مناطق  الخليج وسهل بنغازي حتى مساعد وجالو ومرادة ستكون السماء صافية الى قليلة السحب والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 29 – 34 ) مْ على المناطق الساحلية ومابين ( 36 – 40 ) مْ على المناطق الداخلية.

 وعلى مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة ستكون  السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية والرياح شرقية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى  تتراوح مابين (40 – 44 ) مْ .

بينما على مناطق الكفرة وتازربو والسرير ستكون السماء صافية والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 39 – 42 ) مْ .

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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