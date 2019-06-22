الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم السبت‎

قالت إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرتها الجوية اليوم السبت أن درجات الحرارة تميل للارتفاع على أغلب
فعلى مناطق رأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون السماء صافية الى ظهور بعض السحب العالية والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 35 – 39
أما على مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى مساعد وجالو ومرادة ستكون السماء صافية الى قليلة السحب والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 29 – 34
وعلى مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة ستكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية والرياح شرقية الى شمال
بينما على مناطق الكفرة وتازربو والسرير ستكون السماء صافية وال
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