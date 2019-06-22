الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم السبت‎

قالت إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرتها الجوية اليوم السبت أن درجات الحرارة تميل للارتفاع على أغلب المناطق الغربية خاصة الدواخل و تبقى معتدلة على مناطق الساحل الشرقي

فعلى مناطق رأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون السماء صافية الى ظهور بعض السحب العالية والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 35 – 39 ) مْ على المناطق الساحليةومابي ن ( 40 – 45 ) مْ على المناطق الداخلية .

أما على مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى مساعد وجالو ومرادة ستكون السماء صافية الى قليلة السحب والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 29 – 34 ) مْ على المناطق الساحلية ومابين ( 36 – 40 ) مْ على المناطق الداخلية.

وعلى مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة ستكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية والرياح شرقية الى شمال ية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (40 – 44 ) مْ .

بينما على مناطق الكفرة وتازربو والسرير ستكون السماء صافية وال رياح شمالية شرقية معتدلة السرع ة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 39 – 42 ) مْ .

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