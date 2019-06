مطالبات أممية بإنزال مهاجرين قادمين من ليبيا في روما

المتوسط:

قامت وكالات الهجرة واللاجئين بالأمم المتحدة، بحث الحكومة الإيطالية على السماح لثلاثة وأربعين مهاجرا قادمين من ليبيا، بالنزول في موانئها، بعد أن أنقذهم قارب في عرض المتوسط.

وأشار المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة، إلى أن الحكومة الإيطالية طالبت بإعادة المهاجرين إلى ليبيا.

وفي سياق ذي صلة، ولفت المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى أن البلد الذي يوجد فيه القارب، عليه أن يسمح للمهاجرين بالنزول فيه، في إشارة منه إلى إيطاليا، مضيفا أنه لا ينبغي إعادة أي شخص إلى ليبيا التي تعاني من الصراعات.

