ارتفاع أعداد العائلات النازحة من طرابلس إلى سرت

قال مدير مكتب الاعلام والعلاقات ببلدية سرت إن اعداد الاسر النازحة جراء الاشتباكات بضواحى طرابلس الى بلدية سرت تجاوز 280 عائلة.

وأضاف مدير الاعلام بالبلدية محمد الاميل أن الاسر النازحة مكثت في سرت وتم تسجيلها فى منظومة مكتب الشؤون الاجتماعية التابعة للجنة الازمة.

واوضح ان هذه الاسر النازحة من بلديات طرابلس الكبرى تحصلت على مساعدات انسانية غذائية وغير غذائية من لجنة الازمة سرت وعدد من المنظمات بالخصوص، ويجري العمل على منحها اعانات مالية من قبل بلدية سرت لتخفيف الاعباء عليها.

واشار الى أنه يتم تقديم الخدمات لهولاء العائلات النازحة القاطنة بسرت حاليا وخاصة استقبال المدارس للطلاب الذين بلغوا أكثر من مئتي طالب وطالبة بمرحلة التعليم الاساسى والثانوى اضافة الى جامعة سرت بنظام الاستظافة.