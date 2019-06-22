تزايد عدد النازحين في سرت جراء «حرب العاصمة» إلى 280 أسرة

أعلن مدير مكتب الإعلام والعلاقات في بلدية سرت محمد الأميل أن أعداد الأسر النازحة إلى سرت جراء الاشتباكات في ضواحي طرابلس بلغت أكثر من 280 عائلة نازحة.

وقال الأميل، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن الأسر النازحة في سرت جرى تسجيلها فى منظومة مكتب الشؤون الاجتماعية التابعة للجنة الأزمة بالمدينة، وحصلت على مساعداتها الإنسانية.

وأضاف الأميل أن العمل جار على منح هذه العائلات إعانات مالية من قبل بلدية سرت لتخفيف الأعباء عليها، مشيرًا إلى أن الخدمات المقدمة للنازحين شملت استقبال أكثر من مائتي طالب وطالبة بمدارس البلدية في مرحلة التعليم الأساسي والثانوي إضافة إلى جامعة سرت بنظام الاستضافة.

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