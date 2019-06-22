توزيع مساعدات على النازحين بسرت

أعلنت بلدية سرت أنها قامت بتوزيع شحنة كبيرة من المساعدات والإعانات الإنسانية على الأسر النازحة من مناطق الاشتباكات بضواحى العاصمة طرابلس والذين توجهوا إلى مدينة سرت

وقال مدير مكتب الإعلام والعلاقات ببلدية سرت محمد الأميل أن توزيع المساعدات على أكثر من 270 أسرة نازحة جاء بالتعاون مع فوج سرت للكشافة والمرشدات مشيرا إلى أن المساعدات تتضمن مفروشات وبطاطيين ومواد غدائية وسلع تموينية ومواد تنظيف وحافظات اطفال وحليب اطفال ومواد تنظيف

وأوضح الأميل أنه جرى توزيع المساعدات بموجب الكشوفات المحالة من فرع وزارة للشؤزن الاجتماعية سرت واعتمادها من قبل رئيس لجنة الازمة.

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