اللواء منفور: مليشيات الرئاسي قصفت مطار معيتيقة ودمرت طائرة شحن

قال آمر غرفة عمليات سلاح الجو بالقوات المسلحة، اللواء محمد منفور، إن مليشيا تابعة لحكومة الوفاق، استهدفت بقذائف الهاون مطار معيتيقة، ودمرت طائرة شحن من نوع انتونوف ستة وعشرين تابعة للقوات الجوية.

وأفاد منفور في تصريح لقناتنا، بأن قذائف الهاون التي استهدف بها مطار معيتيقة الغرض منها إخراج ما تبقى من سجناء لدى قوة الردع، للحاجة إليهم في محاور القتال، بعد الخسائر التي تكبدوها أمام القوات المسلحة.

وأضاف اللواء منفور أن من بين أهداف استهداف المليشيات للمطار نقل الطيران المدني إلى مطار مصراتة، وإبعاد الأعين عن الطائرات التركية.

وتأسف منفور لتدمير هذه الطائرة العسكرية، وانتهاك سلامة الطيران المدني، وقال إن الجيش سيقوم بمطاردة المليشيات التي عاثت في البلاد فسادا .

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