بلدي طرابلس يحمل هذه الجهات مسؤولية انهيار عقار بطرابلس

حمل المجلس البلدي طرابلس المركز الجهات العامة المالكة للعقارات المتهالكة مسؤولية الأضرار الناتجة عن سقوطها.

وقالت بلدية طرابلس المركز في بيان لها إنه يتحمل مسؤولية سقوط سقف حجرة بإحدى العمارات بمحلة بالخير بالعاصمة طرابلس الجهات العامة المالكة للعقارات ومنها مصلحة أملاك الدولة والهيئة العامة للأوقاف وأصحاب الأملاك الخاصة والجهات ذات الاختصاص ومنها وزارة الإسكان والمرافق والأجهزة التنفيذية.

وطالب المجلس البلدي الجهات المذكورة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيجاد الحلول السريعة والعملية حفاظا على أرواح المواطنين وسلامتهم.

وأشارت البلدية إلى أن انهيار سقف حجرة بالطابق الثالث بأحد العمارات بمحلة بالخير أدى إلى وفاة الطفلين عبد المالك وعبد العزيز عبد الرحمن الكمبشي.

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