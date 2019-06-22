ريبيرو تُنهي مهامها في ليبيا والسوداني يعقوب الحلو يخلفها

طرابلس-العنوان

أنهت نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة ومنسقة الشؤون الإنسانية والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة، ماريا دو فال ريبيرو، مهامها في ليبيا بعد ما يزيد على عامين.

وأعرب سلامة، عن بالغ شكره لنائبته، وهي تُنهي مهامها في ليبيا. وقال سلامة: “أشكر جزيل الشكر الزميلة ماريا دو فال ريبيرو على الجهود الكبيرة التي قامت بها خلال عامين ونصف كمنسقة للأعمال الانسانية وكنائبة للممثل الخاص في ليبيا لاسيما خلال الظروف الدقيقة، والمأسوية أحيانا، التي مرت على المدنيين وما زالت.”

وأشاد سلامة، بجهودها الإنسانية خلال فترة عملها، حيث قال: “لقد اهتمت بالنازحين والمهجرين وعموم من تضرر جراء الاحداث في ليبيا بالتنسيق الدائم مع رئاسة البعثة ومع وكالات الأمم المتحدة التابعة لها”، متمنيًا لها كل التوفيق في مهمتها الجديدة.

وفي الوقت نفسه، رحَب سلامة بالنائب الجديد، السوداني يعقوب الحلو، خلفاً لـ ريبيرو. وقال سلامة: “إني أتطلع بأمل لالتحاق الزميل يعقوب الحلو بالبعثة كنائب لرئيس البعثة وكمنسق للشؤون الانسانية، وأقدر كل التقدير خبرته الواسعة في هذا المجال، لاسيما في سوريا وليبيريا وغيرها من الدول”.

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