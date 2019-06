“مستشفى الجغبوب”: إسعاف 55 مهاجراً بعد انقلاب شاحنتهم

المتوسط:

أفاد قسم الجراحة بمستشفى الجغبوب العام، بأنه استقبل 55 مهاجرا غير شرعي، أصيبوا في حادث انقلاب شاحنة كانوا على متنها أثناء مطاردتها من قبل الكتيبة مئة وأربعة.

وأفاد المكتب الإعلامي للمستشفى نقلا عن إفادة أحد الضباط، بأن المهاجرين الذين يحملون الجنسية المصرية تم القبض عليهم غرب بوابة الأربعين، الرابطة بين منطقة الجغبوب ومدينة طبرق، ليتم إسعافهم إلى مستشفى الجغبوب العام.

وأشار المكتب، إلى أن سائق الشاحنة فارق الحياة، فيما نقل المهاجرون إلى مدينة طبرق لاستكمال العلاج والإجراءات القانونية.

