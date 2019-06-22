إطلاق حملة لضبط المخالفات بالمخطط العام في بنغازي

بنغازي-العنوان

أعلنت بلدية بنغازي، اليوم السبت، أنها بصدد إطلاق حملة لضبط وإزالة المخالفات المرتكبة بالمخطط العام المعتمد.

ودعت البلدية، المعنيين بضرورة إخلاء المواقع المستغلة من قبلهم في ممارسة الأنشطة التجارية اعتبارا من تاريخه، مؤكدة أنها ستتخذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقالت البلدية، إن هذه الحملة تأتي في إطار متابعتها للمخالفات المرتكبة بالمخطط العام المعتمد، وما تم ملاحظته بخصوص انتشار ظاهرة استعمال الأرصفة والميادين والساحات العامة لإيقاف سيارات النقل والشاحنات واستغلال الفضاء العام المحاذي للطرق والشوارع الرئيسية بالمدينة في عرض وبيع مواد البناء والآلات والسيارات المخردة.

وأكدت البلدية، أن استغلال تلك المواقع يعد مخالفا للتشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية والتعليمات والمنشورات الصادرة بالخصوص بالإضافة إلى ما ينتج عنه من إضرار بالبيئة.

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