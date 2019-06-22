خفر السواحل يعلن عن إنقاذ 199 مهاجر غير شرعي في عمليات منفصلة

المتحدث باسم القوات البحرية أيوب قاسم قال لوكالة “سبوتنيك” إن دوريات القطاعات الثلاث لحرس السواحل بالقوات البحرية (الأوسط، طرابلس والغربي) تمكنت خلال الأيام الماضية من إنقاذ 5 قوارب مطاطية على متنها ما مجموعه 199 مهاجر غير شرعي شمال غرب وشمال شرق طرابلس وعلى مسافات متباينة.

وكشف عن الزوارق التي اشتركت بعملية الإنقاذ مشيراً إلى أن الزورق فزان التابع لقطاع طرابلس قام بثلاث عمليات إنقاذ بواقع عملية واحدة لكل يوم تم إنقاذ ما مجموعه 66 مهاجر غير شرعي كانوا على متن ثلاث قوارب مطاطية والزورق “تليل” من القطاع الغربي قام بعملية إنقاذ واحدة يوم الأربعاء 19 يونيو 2019 تمكن فيها من إنقاذ 30 مهاجر غير شرعي كانوا على متن زورق مطاطي بينما الزورق أوباري من القطاع الأوسط قام بعملية إنقاذ واحدة أنقذ خلالها 103 مهاجر غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي.

وأكد قاسم أن المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات أفريقية وعربية مختلفة وهي”السودان، جنوب السودان، السنغال، الصومال، مصر، اريتريا، أثيوبيا فضلاً عن ثمانية من بنغلاديش”، مشيراً إلى وجود عدد قليل من النساء من بين المهاجرين لم يتم التمكن من إحصائهم.

كما نوّه الناطق الرسمي باسم القوات البحرية أن المهاجرين الذين تم نقلهم والوصول بهم إلى نقاط الإنزال حسب القطاعات نقطة طرابلس لحرس السواحل بالقاعدة ونقطة مصفاة الزاوية لحرس السواحل و نقطة الخمس لحرس السواحل حيث تم إنزالهم بعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية “طرابلس، الزاوية، الخمس”.