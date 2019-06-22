وزير تعليم المؤقتة يتابع الاستعدادات لامتحانات الشهادة الإعدادية

وزير التعليم بالحكومة المؤقتة ، فوزي بومريز، أمس، مقر إدارة الامتحانات بمدينة البيضاء، وذلك للاطمئنان على تجهيز ونقل امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الجاري، إلى كافة مراقبات التربية والتعليم بالبلديات التابعة للوزارة.

ووقف بومريز رفقة مدير إدارة الامتحانات، عمران زافير، على أعمال طباعة وسحب وتوزيع أسئلة الامتحانات، ونقلها إلى اللجان الامتحانية بالمناطق التعليمية.

يشار إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية بوزارة التعليم بالحكومة المؤقتة، ستنطلق غدا الأحد، في كافة مراقبات التعليم التابعة للوزارة.

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