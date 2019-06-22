بنغازي .. ختام الدورة التدريبية في مجال الدعم النفسي والصحة العقلية

بنغازي 22 يونيو 2019 (وال)- اختتمت إدارة الخدمات الصحية بنغازي اليوم السبت، دورة تدريبية في مجال “الدعم النفسي والصحة العقلية” للعدد من عامليها.

هذا وأقيمت الدورة على مدى ثلاثة أيام، بإشراف إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة المؤقتة، بالتعاون مع مكتب تنمية الموارد البشرية بإدارة الخدمات الصحية بنغازي، وبتنفيذ مركز الصدارة للاستشارات والتدريب، ومع المنظمة الدولية للهجرة (IOM)،

واستهدفت الدورة عددًا من العاملين بإدارة الخدمات الصحية بنغازي، والمرافق الصحية التابعة لها، من العناصر الطبية المساعدة، والاختصاصيين النفسيين والاجتماعيين.

وقد شارك في حفل ختام الدورة مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة محمد الجبالي، والأستاذ عبد الله الفيتوري المكلف من وزارة الصحة، والمدير المساعد بإدارة الخدمات الصحية الدكتور حسين شمبش، ومدير مكتب الشؤون الإدارية والمالية فرج المنفي، ومديرة مكتب الموارد البشرية بإدارة الخدمات الصحية بنغازي انتصار السوسي، ومفوض عام شركة الصدارة للاستشارات وللتدريب محمد السنوسي، إلى جانب مديري المكاتب ورؤساء الأقسام، والمستشار القانوني بإدارة الخدمات الصحية بنغازي، والمدربين.

وتخلل حفل الختام، إلقاء عديد الكلمات التي أكدت على أهمية برامج التدريب، التي تأتي ضمن برامج العام 2019 م، عام الرعاية الصحية الأولية، إلى جانب الإشادة بدور الشركة المنفذة للدورة ومدربيها، وللمتدربين الذين التزموا بحضور هذه الدورة المهمة، وتوزيع الشهادات على المشاركين في الدورة.

وبدورها، قدمت شركة الصدارة للاستشارات وللتدريب شهادات تقدير لكل من مدير إدارة التدريب بوزارة الصحة، ومدير إدارة الخدمات الصحية بنغازي، والمدير المساعد، ومديري المكاتب، ورؤساء الأقسام الذين ساهموا في نجاح هذه الدورة.

في المقابل، قدمت إدارة الخدمات الصحية بنغازي شهادات للمدربين المشاركين في إنجاح الدورة، تقديرًا لجهودهم وعطائهم المتميز من أجل إنجاح دورة تدريبية في مجال “الدعم النفسي والصحة العقلية”. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال