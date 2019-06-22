اللواء 73 مشاة يعلن وصول تعزيزات عسكرية إلى محيط مطار طرابلس العالمي

ليبيا – كشف اللواء 73 مشاة اليوم السبت عن وصول كتيبة مقاتلة ودعم بالآليات والافراد للوحدات المتمركزة بمحيط جسر المطار وما يعرف بـ”مفرق كزيرما” .

اللواء 73 أوضح بحسب مكتبه الاعلامي بأن هذه التعزيزات من شأنها تعزيز موقف الدفاع على تمركزات الوحدات العسكرية حتى تصدر الأوامر بالتحرك للمهام المباشرة من غرفة العمليات الرئيسية.

يشار إلى أن وحدات تابعة إلى اللواء 73 مشاة تتمركز بمحيط جسر مطار طرابلس العالمي وما يعرف بـ”تقاطع كزيرما” بالإضافة للنقاط الاخرى بالأحياء البرية وجسر سوق الأحد ومنطقة قصر بن غشير..

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