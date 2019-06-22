بلدية بنغازي تُكرّم رئيس الخطة الأمنية ببنغازي عقيد خالد البسطة

بنغازي 22 يونيو 2019 (وال)- كرّم المجلس التسييري لبلدية بنغازي صباح اليوم السبت، رئيس الخطة الأمنية بمدرية الأمن بنغازي عقيد خالد البسطة.

هذا وقد أقيم مراسم التكريم بمقر ديوان البلدية بحضور رئيس المجلس التسييري للبلدية المهندس الصقر بوجواري، وأعضاء المجلس إدريس غيث، والمهندس أحمد الطيرة، وباسط سليمان الجازوي، السيدة راضية المذبل، ومدير مدرية أمن بنغازي عقيد عادل عبد العزيز، ومدير الإدارة العامة للأمن المركزي عقيد صلاح الخفيفي، ووكيل ديوان البلدية ناصر الأوجلي.

ونوه رئيس المجلس التسييري للبلدية المهندس الصقر بوجواري – في كلمة – لجهود التي بذلتها مديرية أمن بنغازي خلال الفترة السابقة، والتي كان لها الأثر الإيجابي في استتباب الأمن داخل المدينة.

وأكد المهندس الصقر بوجواري أن هذا التكريم، هو تكريم لكل أفراد الأمن الذين عملوا على تنفيذ الخطة الأمنية بكل اقتدار، وأن مدينة بنغازي ستكون دائمًا محمية بسواعد أبنائها. (وال- بنغازي) ر ت

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