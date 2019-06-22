جهاز النهر: “هزة كهربائية” تتسبب في وقف تدفق المياه إلى مناطق غرب ليبيا

بنغازي-العنوان

تسببت “هزة كهربائية” اليوم السبت في خروج حقول آبار منظومة الحساونة بسهل الجفارة عن الخدمة وتوقف تدفق المياه عن المنطقة الغربية.

وأكد جهاز النهر الصناعي، أن التيار الكهربائي عاد من جديد إلى حقول آبار المنظومة، حيث باشر فريق التشغيل فور عودة التيار الكهربائي في إعادة تهيئة الآبار وإعادة تشغيلها من جديد لاستمرار تدفق المياه إلى المسارين الشرقي والأوسط ومنها إلى المدن.

وأشار الجهاز، إلى أن حدوث الهزات الكهربائية صباح اليوم السبت عند تمام الساعة السابعة والربع نتج عنها خروج حقول آبار المياه (الشرقي والشمالي والجنوبي) مما أدي إلى عدم استقرار في الجهد من المصدر، فتم إغلاق المسارين الشرقي والاوسط بشكل مؤقت.

وأوضح الجهاز، أن هذا الانقطاع الكهربائي حدث من المصدر الرئيسي نتيجة هزات كهربائية خارجة عن الإرادة، مؤكدًا أن الوضع الطبيعي لتدفق المياه سيعود إلى المدن الغربية مساء يوم الغد.

وناشد الجهاز، كافة المشاريع الزراعية الواقعة على المسارين بالغلق والتوقف بالتزود من الخط الرئيسي إلى أن تتم إعادة أعمال التعبئة للتخفيف من انخفاض تدفق المياه إلى مستحقيها من سكان المدن والقرى والمناطق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية