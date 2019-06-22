القائد العام يستقبل غسان سلامة في الرجمة

بنغازي-العنوان

استقبل القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، اليوم السبت، في الرجمة، الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة.

وبحسب إعلام البعثة الأممية، فقد تطرق اللقاء بينهما إلى الأسباب التي أدت إلى إطلاق القوات المسلحة عملية تحرير طرابلس من المليشيات المسلحة، كما تطرق اللقاء إلى الوضع الإنساني في طرابلس وسُبل الإسراع في الانتقال إلى مرحلة الوصول إلى حل سياسي.

وكان القائد العام، قد أعلن في الحوار المشترك الذي أجرته معه صحيفتا “العنوان والمرصد” عن خارطة طريق تتضمن سبعة مراحل لإنقاذ ليبيا من التفتيت وسيطرة الميليشيات وإعادتها إلى وضعها الطبيعي إقليميًا ودوليا.

ورأى القائد العام، أن الحل في ليبيا ما بعد انتهاء العمليات العسكرية في طرابلس، يتمثل في مرحلة انتقالية واضحة من حيث المدة والصلاحيات وحل كافة المليشيات ونزع سلاحها ومنح الضمانات لكل من يتعاون في هذا المجال، وحل كافة الأجسام المنبثقة عن اتفاق الصخيرات.

وتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون مهمتها التجهيز للمرحلة الدائمة تعمل من طرابلس أو إحدى المدن الأخرى في حال وجود مشاكل أمنية في طرابلس على أن تعود لها بعد انتهاء تلك المشاكل، والتجهيز للانتخابات وعودة المسار الديمقراطي وإنشاء قانون انتخابات جديد خالٍ من العيوب السابقة وتشكيل لجنة صياغة دستور جديد ووضع مشروع قانون للاستفتاء عليه.

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