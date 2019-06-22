حفتر يبحث مع سلامة الانتقال إلى “الحل السياسي”

التقى الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة بالمشير خليفة حفتر اليوم في الرجمة وتم التطرق الى الأسباب التي أدت الى اندلاع الاشتباكات القائمة حاليا والى الوضع الإنساني في طرابلس وسبل الإسراع في الانتقال الى مرحلة الوصول الى حل سياسي.

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