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حفتر يبحث مع سلامة الانتقال إلى “الحل السياسي”

تم النشر منذُ 37 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

التقى الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة بالمشير خليفة حفتر اليوم في الرجمة وتم التطرق الى الأسباب التي أدت الى اندلاع الاشتباكات القائمة حاليا والى الوضع الإنساني في طرابلس وسبل الإسراع في الانتقال الى مرحلة الوصول الى حل سياسي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • يستطيع سلامة ان يكفر عن جرائمه السابقة فى حق الشعب الليبى بان يعلن من بنغازى عدم شرعية بقايا حكومة الوفاق لانها لم تنل ثقة مجلس النواب حسب اتفاقية الصخيرات وغياب التوافق بعد استقالة 4 من اعضاء المجلس بالاضافة الى انتهاء صلاحية الصخيرات ولهذا عليه العودة الى شرعية الحكومة المؤقتة ونقل عائدات النفط الى مصرف البيضا لوقف تمويل المليشيات الارهابية او على الاقل نقلها لصندوق تابع للامم المتحدة يتولى توزيعها بالعدل ومحاسبة دولية لكل سراق المال العام وتبنى خريطة الطريق التى اعلنها المشير خليفة حفتر من خلال مجلس الامن لتصبح بالفعل ملزمة للجميع

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