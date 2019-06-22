الصحة المؤقتة تُسيّر قافلة طبية سادسة لبلدية الجغبوب

الجغبوب 22 يونيو 2019 (وال)- سيّرت وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة، قافلة طبية سادسة إلى مستشفى الجغبوب العام، بإشراف إدارة الخدمات الصحية درنة.

هذا وشملت القافلة التي سيّرت يوم الجمعة، معظم التخصصات الطبية المهمة مثل : نساء، أطفال, العيون، الإذن والحنجرة، والجراحة، التخدير، الباطنة، وتصوير موجات فوق صوتية، الجلدية، العلاج الطبيعي، والتمريض، العمليات.

كما شملت القافلة أيضًا فريق خاص بتدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة، وإعطاء محاضرات مع تطبيق عملي داخل المستشفى، للرفع من كفاءة العناصر الطبية المساعدة.

وتهدف وزارة الصحة المؤقتة إلى تحقيق أهم الأهداف التي وضعها مكتب الخدمات الطبية، من تسيّير هذه القوافل وهي تقديم وتوفير التخصصات الطبية المتنوعة، إلى جانب تدريب الكوادر الطبية المساعدة في مستشفى الجغبوب العام، وتوطين العلاج داخل المدينة. (وال- الجغبوب) ر ع/ ر ت

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