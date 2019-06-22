اخبار ليبيا الان

القوات المسلحة تلقي القبض على مجموعة بحوزتها أجهزة تتبّع وتحديد المواقع ” GPS ” بمنطقة قصر بن غشير – فيديو

تم النشر منذُ 26 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 22 يونيو 2019 (وال)- أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية اليوم السبت، إلقاء القبض على مجموعة مأجورة بمنطقة قصر بن غشير بحوزتهم أجهزة تتبّع وتحديد المواقع ” GPS “.

وقالت شعبة الإعلام الحربي – عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك – إن المجموعة بحوزتها مبالغ مالية تحصلوا عليها من مليشيات الإرهابية والإجرامية التابعة لحكومة الوفاق المرفوضة، نظير تحديد مواقع وتمركزات الوحدات العسكرية للقوات المُسلحة الليبية.

وأضافت شعبة الإعلام الحربي أن أحد أفراد المجموعة اعترف أنه قام بتزويد المليشيات الإرهابية بالمعلومات صحبة عدد من أفراد أسرته. (وال- طرابلس) ر ت

إلقاء القبض على مجموعة مأجورة بمنطقة قصر بن غشير وبحوزتهم أجهزة تتبّع وتحديد المواقع " GPS " ومبالغ مالية حصلو عليها من مجموعات الحشد المليشاوي ؛ نظير تحديد مواقع وتمركزات الوحدات العسكرية للقوات المُسلحة وكما جاء في إعترافات الشخص الذي تم إلقاء القبض عليه أنه قام بهذه الأعمال صحبة عدد من أفراد أسرته …#الاعلام_الحربي

Posted by ‎شعبة الاعلام الحربي‎ on Saturday, June 22, 2019

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • هذه الاسرة الخسيسة يجب اعدامهم فورا ورميهم للكلاب الضالة ليكونوا عبرة لامثالهم من عملاء تركيا وقطر

    رد