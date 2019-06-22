القوات المسلحة تلقي القبض على مجموعة بحوزتها أجهزة تتبّع وتحديد المواقع ” GPS ” بمنطقة قصر بن غشير – فيديو

طرابلس 22 يونيو 2019 (وال)- أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية اليوم السبت، إلقاء القبض على مجموعة مأجورة بمنطقة قصر بن غشير بحوزتهم أجهزة تتبّع وتحديد المواقع ” GPS “.

وقالت شعبة الإعلام الحربي – عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك – إن المجموعة بحوزتها مبالغ مالية تحصلوا عليها من مليشيات الإرهابية والإجرامية التابعة لحكومة الوفاق المرفوضة، نظير تحديد مواقع وتمركزات الوحدات العسكرية للقوات المُسلحة الليبية.

وأضافت شعبة الإعلام الحربي أن أحد أفراد المجموعة اعترف أنه قام بتزويد المليشيات الإرهابية بالمعلومات صحبة عدد من أفراد أسرته. (وال- طرابلس) ر ت

إلقاء القبض على مجموعة مأجورة بمنطقة قصر بن غشير وبحوزتهم أجهزة تتبّع وتحديد المواقع " GPS " ومبالغ مالية حصلو عليها من مجموعات الحشد المليشاوي ؛ نظير تحديد مواقع وتمركزات الوحدات العسكرية للقوات المُسلحة وكما جاء في إعترافات الشخص الذي تم إلقاء القبض عليه أنه قام بهذه الأعمال صحبة عدد من أفراد أسرته …#الاعلام_الحربي Posted by ‎شعبة الاعلام الحربي‎ on Saturday, June 22, 2019

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