بلدية بنغازي تُكرّم رئيس الخطة الأمنية ببنغازي

كرّم المجلس التسييري لبلدية بنغازي صباح اليوم السبت، رئيس الخطة الأمنية بمديرية الأمن بنغازي عقيد خالد البسطة، وذلك بمقر ديوان البلدية بحضور رئيس المجلس التسييري للبلدية المهندس الصقر بوجواري، وأعضاء المجلس إدريس غيث، والمهندس أحمد الطيرة، وباسط سليمان الجازوي، السيدة راضية المذبل، ومدير مدرية أمن بنغازي عقيد عادل عبد العزيز، ومدير الإدارة العامة للأمن المركزي عقيد صلاح الخفيفي، ووكيل ديوان البلدية ناصر الأوجلي.

وأكد رئيس المجلس التسييري للبلدية المهندس الصقر بوجواري أن هذا التكريم، هو تكريم لكل أفراد الأمن الذين عملوا على تنفيذ الخطة الأمنية بكل اقتدار، وأن مدينة بنغازي ستكون دائمًا محمية بسواعد أبنائها.

