التقى مبعوث الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة، اليوم السبت، المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي. وبحث سلامة مع حفتر، الوضع الإنساني، وآليات وقف إطلاق النار والتواصل إلى حل سياسي.

ويأتي هذا اللقاء في الوقت الذي تشهد فيه طرابلس، معاركة مسلحة بين قوات الجيش وحكومة الوفاق، وسط دعاوى عربية وإقليمة ودولية لوقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي.

