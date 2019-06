الخارجية الأمريكية تتهم «الوفاق» حكومة السرّاج بالتعاون مع شبكات الهجرة غير الشرعية

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، تتعاون مع الشبكات الإجرامية في مجال الهجرة غير الشرعية، مستشهدة بحالات متعددة عن تورط الحكومة في هذا الصدد .

وكشفت الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي عن الاتجار بالبشر الصادر، إن حكومة الوفاق رغم الملايين التي أنفقتها على عقود شركات العلاقات العامة في الولايات المتحدة، لم تأتي بأي نتيجة لتحسين صورتها في دوائر صنع القرار الأمريكي.

