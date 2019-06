تواصل انتشار دوريات الأمنية التابعة للإدارة العامة للأمن المركزي والأمن المركزي فرع في مختلف شوارع ومفترقات بلدية بنغازي.

وذكرت الإدارة العامة للأمن المركزي، عبر صفحته الرسمية، أن انتشار دوريات أمنية مكثفة لعناصر الأمن المركزي جاء بعد تنفيذهم لمهامهم خلال الخطة الخاصة بتأمين المواطنين في المدينة، بكفاءة ومعدلات أمنية مرتفعة المستوى. وأكدت الإدارة العامة للأمن المركزي أن دورياتها مستمرة في انتشارها ليلا نهارًا في حالة اليقظة القصوى بكافة الدوريات.

The post بنغازي.. استمرار انتشار دوريات «العامة للأمن المركزي» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية