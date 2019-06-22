غدامس بـ”ظرف عصيب”.. يومين دون كهرباء

تمر غدامس هذه الأيام بظرف عصيب وغير اعتيادي بسب حالة الإظلام التام التي تسود معظم شوارع المدينة

وبعد تعرض المدينة لحالة طرح الأحمال المعتادة منذ يومين، عاد التيار الكهربائي بشكل قوي ومفاجئ ما أدى إلى عطب العديد من الكوابل ورؤوس ووصلات الكوابل الموزعة لأحياء المدينة.

ومما ساهم في تعقيد المشكلة، تقادم الشبكة التي لم تخضع للصيانة والتجديد منذ أكثر من 40 سنة وتكاثر الوصلات غير المشروعة.

ونظرا لقلة الموارد والإمكانيات لمكتب الكهرباء غدامس، قامت دائرة توزيع غدامس بالاتصال بإدارة توزيع الجبل لمساعدتها عبر إرسال سيارة اختبار الكوابل من مدينة الزنتان التي تبعد مسافة 550 كلم عن غدامس لمعرفة أماكن الخلل وخاصة للكوابل المدفونة تحت الأرض.

وتسود حالة استياء عارمة بين الأهالي بسب بقاء منازلهم والمحلات لأكثر من يومين دون كهرباء في ظل ارتفاع درجات الحرارة، إذ وصلت إلى أكثر من 45 درجة مؤية.

ويعاني أصحاب المحلات والصيدليات الذين يستخدمون المولدات الكهربائية، من غلاء البنزين حيث وصل سعر الغالون سعة 20 لترا إلى أكثرمن 40 دينارا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية