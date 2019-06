المتوسط

أعلنت غرفة عمليات اجدابيا عن تصاعد دخان كثيف بجانب مصنع النجمة بمنطقة تاجوراء، دون أن توضح مزيد من التفاصيل.

ونشرت الغرفة بعض الصور التي تظهر جانبا من الدخان المتصاعد

