فرنسا تستضيف قمة ضفتي المتوسط غدا

نطلق الأحد، بمدينة مرسيليا الفرنسية، أعمال قمة ضفتي المتوسط، التي تعقد ضمن مجموعة الحوار، 5+5 لدول شمال وجنوب المتوسط.

وقالت الخارجية الفرنسية، إن هذه القمة التي جاءت بمبادرة من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ستشارك فيها ليبيا وتونس والمغرب والجزائر وموريتانيا، إضافة إلى دول فرنسا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا ومالطا.

وتهدف القمة بحسب الخارجية الفرنسية إلى إحياء التعاون في غرب المتوسط، عبر تنفيذ مشاريع عملية في مجال التنمية البشرية والاقتصادية المستدامة في المنطقة، من خلال جولة مشاورات واسعة، تشارك فيها مؤسسات المجتمع المدني بصورة فعالة.

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