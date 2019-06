الرئاسي يشكل لجنة تحقيق بشأن واقعة سقوط مبنى بطرابلس

المتوسط

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قرار رقم 711 لسنة 2019 بشأن تشكيل لجنة تحقيق إداري ومتابعة بشأن واقعة سقوط مبنى.

وتضمن القرار الصادر اليوم السبت، تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة الداخلية خالد أحمد مازن وعضوية كل من: مدير إدارة المتابعة بديوان رئاسة مجلس الوزراء عضوتـ وناصر محمد الكريو عضو المجلس البلدي طرابلس عضوا، ومندوب عن مصلحة أملاك الدولة عضوا.

كما تضمن القرار في مادته الثانية، تولي اللجنة المشكلة التحقيق في الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى سقوط المبنى الكائن في شارع شوقي بمدينة طرابلس يوم أمس الجمعة، إضافة إلى تحديد الأضرار البشرية الناجمة عن الواقعة وبيان ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها، إلى جانب الوقوف على الأضرار المادية الناجمة عن الواقعة والتي لحقت بشاغلي المبنى وما جاوره، وتقدير قيمة الأضرار بالتعاون مع المكتب الاستشاري الهندسي للمرافق.

وشمل القرار منح اللجنة الحق في الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به في أداء مهامها، على أن تنهي اللجنة أعمالها خلال مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ صدور القرار وترفع النتائج لرئيس وزراء حكومة المجلس الرئاسي.

وتضمن القرار أيضا استمرار إدارة المتابعة بديوان رئاسة مجلس الوزراء في متابعة ملف الواقعة بعد انتهاء أعمال اللجنة مع الجهات المناط بها تنفيذ نتائج أعمالها.

