بنغازي.. اختتام دورة بـ”الدعم النفسي والصحة العقلية”

اختتمت في بنغازي دورة تدريبية في مجال الدعم النفسي والصحة العقلية استهدفت عددا من العاملين في إدارة الخدمات الصحية في المدينة وعناصر طبية مساعدة، واختصاصيين نفسيين واجتماعيين.

وجاءت الدورة التي استمرت ثلاثة أيام بإشراف من إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة التابعة للمؤقتة بالتعاون مع مكتب تنمية الموراد البشرية بإدارة الخدمات الصحية بنغازي وتنفيذ مركز الصدارة للاستشارات والتدريب مع المنظمة الدولية للهجرة.

يذكر أن الدورة تأتي ضمن برامج العام 2019 (عام الرعاية الصحية الأولية) للرفع من كفاءة الكوادر العاملة في المجال الصحي حيث شملت 20 متدربا ومتدربة بمحاضرات علمية وحلقات نقاش وأنشطة تدريبية وعروض مرئية في مجال الدعم النفسي وطرقه الحديثة، وفي مواجهة ضغوط العمل وغيرها من المواضيع المتعلقة بمجال الصحة النفسية.

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