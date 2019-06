بعد انهيار عقار بطرابلس.. منظمة حقوقية: الأطفال ضحايا التشبث بالكراسي

المتوسط

اعتبرت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان بطرابلس، أن الأطفال الذين توفوا جراء انهيار مبنى في طرابلس، هم ضحية الإهمال والتقصير والتشبث بالكراسي.

وأعربت المنظمة في بيان لها اليوم السبت، عن تأسفها لـ “ما يحدث من إهدار للأموال العامة خاصة في شراء الأسلحة والذخائر والانفاق على الحروب، وملئ جيوب الساسة والفاسدين بالأموال المنهوبة والمسروقة من ارزاق كل الليبيين، بدل صرفها في تحسين البنية التحتية، وترصيف الطرق ، وتحديث المدارس والجامعات “.

وأوضح البيان أن أغلب العمارات في شارع شوقي وسط العاصمة طرابلس قديمة ومتهالكة وتحتاج للإزالة وإعادة البناء وبشكل عاجل .

وأهابت المنظمة بكل الجهات الخدمية من ( وزارات المواصلات والإسكان والمرافق والتخطيط ، وجهاز الطرق و شركات الأشغال والأعمال العامة ) القيام بدورها، لأن البنية التحتية في كل ليبيا متهالكة، إذ أنها كانت صالحة ومصممة لسنوات السبعينيات والثمانينيات، مضيفة أن ما تشهده دول الجور من نهضة في المجالات الخدمية وخاصة الطرقات على الأقل، يبين بوضوح فشل كل الحكومات الليبية في العمل من أجل الوطن والمواطن.

