القائد العام المشير خليفة حفتر يستقبل غسان سلامة في الرجمة

الرجمة 22 يونيو 2019 (وال)- استقبل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر في الرجمة اليوم السبت، الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة.

هذا وبحسب حساب البعثة الأممية على موقع تويتر، فقد تطرق اللقاء بينهما إلى الأسباب التي أدت إلى إطلاق القوات المسلحة عملية “طوفان الكرامة” لتحرير طرابلس من المليشيات المسلحة.

كما تطرق اللقاء إلى الوضع الإنساني في طرابلس، وسُبل الإسراع في الانتقال إلى مرحلة الوصول إلى حل سياسي. (وال- الرجمة) أ م/ ر ت

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