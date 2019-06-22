الاتحاد الإماراتية: شحنة أسلحة تركية جديدة ستصل إلى مصراتة

قالت صحيفة الاتحاد الإماراتية، نقلا عن مصدر عسكري ليبي وصفته برفيع المستوى، إن شحنة أسلحة تركية جديدة ستصل إلى مدينة مصراتة خلال الأيام القليلة المقبلة، لدعم من صفها بالميليشيات المسلحة الداعمة لحكومة الوفاق في طرابلس.

وأضافت الصحيفة بحسب المصدر أن الأسلحة التركية ستصل إلى مدينة مصراتة عبر الجو، وأنها ستتضمن ذخائر وأسلحة خفيفة، وذلك دعما للميليشيات المسلحة بعد استنزاف الجيش الليبي لقدراتهم خلال الغارات الجوية التي نفذها خلال الأسابيع الماضية، مشيرة إلى أن قادة الجماعات الإرهابية المؤدلجة تتولى عملية نقل الأسلحة والذخائر من تركيا إلى ليبيا، لافتا إلى الدور الذي يلعبه علي الصلابي، المقيم في تركيا – في عملية نقل الأسلحة والذخائر التي تحتاجها الميليشيات عبر علاقاته مع النظام التركي، بحسب الصحيفة.

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