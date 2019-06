اتفاق تعاون بين اليونيسيف ومنظمة نسائم في بنغازي

المتوسط

وقعت منظمتي اليونيسف و”نسائم” التي تتخذ من مدينة بنغازي مقراً لها، اليوم السبت، اتفاقية جديدة لتكثيف التعاون وتقديم خدمات تعليمية لنحو 1800 طفل في سن ما قبل المدرسة والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضافت منظمة اليونيسيف في تغريدة لها على تويتر، أن 300 طفل وطفلة ممن انقطعوا عن التعليم سيتلقون حصصا غير نظامية تمكنهم من استكمال دراستهم، وذلك خلال عامي 2019- 2020، كما سيتم تدريب 30 معلما لتأكيد دورهم الفعال في العملية التعليمية.

ولفتت المنظمة إلى أن ذلك يأتي بدعم من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية .

