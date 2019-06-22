 (بالفيديو) ضبط مأجورين يحددون مواقع الجيش لقاء المال

طرابلس-العنوان

ألقت القوات المسلحة العربية الليبية، اليوم السبت، القبض على مجموعة مأجورة بمنطقة قصر بن غشير بحوزتهم أجهزة تتبّع وتحديد المواقع “GPS” بحسب شعبة الإعلام الحربي.

وأوضحت الشعبة في بيان لها أن المجموعة المأجورة كانت بحوزتهم مبالغ مالية تحصلوا عليها من مجموعات الوفاق المسلحة؛ نظير تحديد مواقع وتمركزات الوحدات العسكرية للقوات المُسلحة.

وأضافت الشعبة بأن أحد الأشخاص اعترف بأنه قام بهذه الأعمال صحبة عدد من أفراد أسرته.

إلقاء القبض على مجموعة مأجورة بمنطقة قصر بن غشير وبحوزتهم أجهزة تتبّع وتحديد المواقع " GPS " ومبالغ مالية حصلو عليها من مجموعات الحشد المليشاوي ؛ نظير تحديد مواقع وتمركزات الوحدات العسكرية للقوات المُسلحة وكما جاء في إعترافات الشخص الذي تم إلقاء القبض عليه أنه قام بهذه الأعمال صحبة عدد من أفراد أسرته …#الاعلام_الحربي

Posted by ‎شعبة الاعلام الحربي‎ on Saturday, June 22, 2019

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