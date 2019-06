عودة تدفق المياه لمدن مصراته وزليتن والخمس

المتوسط

أكد مصدر من غرفة التحكم الرئيسية بمنظومة الحساونه سهل الجفاره عودة تدفق مياه النهر الصناعي عبر المسار الشرقي ووصولها إلى مدينة مصراته الخميس الماضي، وصولها إلى مدينتي زليتن والخمس والمناطق المجاورة لها أمس الجمعة، مؤكداً على أن المياه ستصل إلى القره بوللي وضواحيها اليوم السبت.

وأوضح المكتب الإعلامي لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، أن فرق الصيانة والتشغيل والنقل والخدمات، أنهت أعمال إعادة التشغيل بالمسار الشرقي لمنظومة الحساونة سهل الجفارة، وذلك تحت إشراف ومتابعة غرفة التحكم الرئيسة بالمنظومة.

وأضاف أن المسار الشرقي تعرض منذ أكثر من شهر إلى اعتداء من قبل بعض المواطنين، الأمر الذي ترتب عليه فصل المسار الشرقي المغذي لجميع المدن والمناطق الساحلية مصراته – زليتن – الخمس – القره بوللي والمناطق المجاورة لها.

وناشد الجهاز السلطات المحلية والشرطية والأمنية والمسؤولين في مدن مصراته – زليتن – الخمس – القره بوللي والمناطق المجاورة لها بالتعاون من أجل حماية هذا المسار المار بمدنهم ومناطقهم ووقف اعتداءات المواطنين، والتي تشمل التوصيلات غير الشرعية، كما دعا إلى منع العبث بالمحطات الواقعة على خط المسار الشرقي

