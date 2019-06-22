بلدية طرابلس: العقارات المتهالكة التي تملكها الدولة تشكل خطراً على حياة سكانها

­­­­­­­­ليبيا – حملت بلدية طرابلي المركز في بيان لها المسؤولية القانونية للجهات المالكة للعقارات المتهالكة التي يسكنها المواطنون في أحياء بلدية طرابلس المركز المختلفة ، مبينةً بأن هذه العقارات تشكل خطراً على حياة ساكنيها.

بلدية طرابلس أوضحت بأن هذه العقارات المتهالكة تملكها كل من مصلحة أملاك الدولة والهيئة العامة للأوقاف وأصحاب الأملاك الخاصة ، والجهات ذات الاختصاص ومنها وزارة الاسكان والمرافق بحكومة الوفاق ، مطالبةً هذه الجهات باتخاذ الاجراءات اللازمة لايجاد حلول سريعة للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين الذين يسكنون في هذه المباني المتهالكة.

يشار إلى أنه قد تعرضت إحدى العمارات بمحلة بالخير يوم أمس الجمعة إلى حادثة إنهيار سقف حجرة بالدور الثالث تسبب في وفاة طفلين وجرح والدهم عبدالرحمن الكميشي .

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