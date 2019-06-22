بلدية بنغازي تطلق حملة لضبط وإزالة المخالفات المرتكبة بالمخطط العام للمدينة

أعلن المجلس التسييري لبلدية بنغازي اليوم، عن إطلاق حملة لضبط وإزالة المخالفات المرتكبة بالمخطط العام للمدينة.

وقال المجلس التسييري للبلدية، إن المخالفات المرتكبة بالمخطط العام المعتمد، وما تمت ملاحظته بخصوص انتشار ظاهرة استعمال الأرصفة والميادين والساحات العامة لإيقاف سيارات النقل والشاحنات، واستغلال الفضاء العام المحاذي للطرق والشوارع الرئيسية بالمدينة، يعتبر مخالفا للتشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية والتعليمات والمنشورات الصادرة بالخصوص، بالإضافة إلى ما ينتج عنه من إضرار بالبيئة.

وأهابت البلدية بالمعنيين ضرورة إخلاء المواقع المستغلة من قبلهم، في ممارسة الأنشطة المذكورة في التاريخ المحدد، مشيرة إلى أن هذه الحملة تأتي لدواعي المصلحة العامة، وحفاظا على المظهر العام للمدينة.

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