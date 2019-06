النهر الصناعي: خروج حقول آبار المياه الشرقية والشمالية والجنوبية عن العمل

المتوسط

أعلن جهاز النهر الصناعي، اليوم السبت، خروج حقول آبار المياه -الشرقي والشمالي والجنوبي عن العمل، بسبب حدوث عدة هزات كهربائية.

وأوضح الجهاز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن فرق الصيانة باشرت العمل على إعادة تهيئة الآبار وإعادة تشغيلها من جديد لاستمرار تدفق المياه إلى المسارين الشرقي والأوسط ومنهما إلى المدن، مبينة أن تدفق المياه للمدن الغربية سيعود إلى وضعه الطبيعي مساء غد.

ولفت الجهاز إلى أن الهزات الكهربائية الخارجة عن إرادتهم أدت إلى عدم استقرار في الجهد فتم إغلاق المسارين الشرقي والاوسط بشكل مؤقت .

وناشد الجهاز كافة المشاريع الزراعية الواقعة على المسارين بالتوقف عن التزود بالمياه من الخط الرئيسي إلى حين إعادة أعمال التعبئة للتخفيف من انخفاض تدفق المياه إلى مستحقيها من سكان المدن والقري والمناطق .

