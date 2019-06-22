“داخلية الوفاق” تكشف أوضاع “رأس اجدير ووازن”

أكدت وزارة الداخلية لحكومة الوفاق الوطني، السبت، أن الأوضاع الأمنية تسير بشكل طبيعي بمنفذ رأس اجدير البري بين ليبيا وتونس، وبأن الأجهزة الأمنية المتواجدة بالمنفذ تقوم بواجباتها على أكمل وجه، وفق تعبيرها.

وقالت “داخلية الوفاق” بصفحتها في “فيسبوك”، إن عدد المسافرين خلال الأيـام الماضية بلغ حوالي 6 آلاف مسافر قاصدين جمهورية تونس عبر منفذ رأس جـدير.

كما أكدت الوزارة أن الحركة في منفذ وازن البري تسير بشكل طبيعي، وأن مديرية أمن المنفذ والأجهزة الأمنية تؤدي المهام المطلوبة منها.

وأثنت الوزارة على الجهود التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في المعبرين لحفظ الأمن والنظام وتقديم الخدمات اللازمة للمسافرين.

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