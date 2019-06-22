الجيش الليبي يعلن قرب انتهاء معركة طرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي، الخميس، قرب انتهاء تحرير العاصمة طرابلس، مؤكدا أن قواته أصبحت “قاب قوسين أو أدنى من القضاء على آخر معاقل الشر” في ليبيا.

وأكد الجيش الليبي على عزمه إنهاء الأزمات التي يفتعلها تنظيم الإخوان الإرهابي ضد الليبيين، مثل أزمات السيولة والخبز والبنزين وقطع الكهرباء واختطاف الأبرياء.

وأفاد البيان بأنه “كلما ازدادت تضحياتنا زاد إصرارا على تكملة الطريق حتى تشرق شمس الحياة الكريمة الدافئة على كل ربوع وطننا.. وإيقاف نزيف سرقة ونهب ترواثنا وتسخيرها في إهانتنا وتحقيق مآرب هذا التنظيم الإجرامي الإخواني المفسد وأذنابهم”.

وكان منذر الخرطوش، مدير المكتب الإعلامي للواء 73 مشاة التابع للجيش الوطني الليبي، أعلن، أمس الأربعاء، أن القوات تصدت للهجوم الـ 36 للمليشيات الإرهابية على محوري كوبري المطار والكزيرما ومطار طرابلس الدولي، ما أدى إلى تكبيدها خسائر فادحة بأكثر من 48 قتيلا و16 أسيرا.

وكان القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر أعلن الأربعاء أنه بعد تحرير طرابلس، ستدخل البلاد في مرحلة انتقالية “واضحة ومنضبطة”، مضيفا أنها تتضمن حل كافة الأجسام المنبثقة عن اتفاق الصخيرات وتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون مهمتها التجهيز للمرحلة الدائمة.

وقال “أقصد التجهيز للوضع الدائم والطبيعي الذي ستستقر عليه الدولة لتنطلق في عمليات الإعمار والتنمية وإزالة تراكمات سنوات طويلة من المراوحة”.

ولفت إلى أن من مهام حكومة الوحدة الوطنية التجهيز للانتخابات وعودة المسار الديمقراطي بالعمل على مشروع قانون انتخابات جديد خال من العيوب السابقة.

وأردف حفتر “سيكون من مهامها تشكيل لجنة صياغة دستور جديد، ووضع مشروع قانون للاستفتاء عليه، وكذلك إعادة التوازن لقطاع النفط وعوائده”.