بالصور.. سكان حي علاّم بتاورغاء يشكون تراكم المياه السوداء ويخشون مخاطرها الوشيكة

يشكو سكان مدينة تاورغاء من مياه الصرف الصحي المتراكمة بالقرب من حي علاّم السكني.

وأوضحت مصادر من مدينة تاورغاء أن سيارات الصرف الصحي القادمة من مدينة مصراته، تصب حمولتها في قناة ترابية يزيد عمقها عن 2 متر، وعرضها 3 أمتار، ولا تبعد عن الحي السكني سوى 300 متر.

وأضافت المصادر أنه على الرغم من وجود سد تُرابي يقطع الطريق المار إلى حظائر مشروع الدواجن والأبقار، إلا أنه القناة التُرابية مفتوحة وممتلئة بمياه المجاري، الأمر الذي يؤكد أن المياه السوداء تملأ القناة التي تمتد لعدة كيلو مترات، خاصة وأن المياه السوداء بدأت تأخذ طريقها للمزارع والطُرق المُحيطة بالقناة.

وأوضحت المصادر أن المياه السوداء أصبحت مرتع للكلاب الضالة، الأمر الذي يساهم في نقل ما تحمله هذه المُستنقعات من الأمراض والأوبئة إلى الأحياء التي يُقيم فيها الأهالي، إضافة إلى الانتشار الكثيف للذباب والبعوض الذي بدأ يصل بشكل مكثف إلى حي علام الأمر الذي قد يعرض الأهالي للإصابة بالأمراض الخطيرة.

وقالت المصادر إن بعض سائقي سيارات الصرف الصحي يقومون بتفريغ الحمولة على الطريق الساحلي بين الأشجار، لافتة إلى أن حركة سيارات المجاري من مصراته إلى تاورغاء مستمرة طوال اليوم.

