سلامة يحط في بنغازي

وصل الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة، اليوم السبت، إلى مدينة بنغازي، حيث كان في استقباله رئيس المجلس التسييري للمدينة المهندس الصقر بوجواري.

وقالت البعثة الأممية بصفحتها في “فيسبوك”، إن زيارة سلامة إلى بنغازي تهدف إلى لقاء “طيف واسع” من الشخصيات السياسية والاجتماعية والمجتمع المدني وأعيان من المنطقة الشرقية.

وكان قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر استقبل المبعوث الأممي بوقت سابق من السبت، في مقر القيادة العامة بالرجمة، وبحث معه الأسباب التي أدت الى اندلاع الاشتباكات الدائرة حاليا في ضواحي طرابلس.

وتطرق الجانبان إلى الوضع الإنساني في طرابلس وسبل الإسراع في الانتقال إلى مرحلة الوصول للحل سياسيا.

حفتر يبحث مع سلامة الانتقال لـ”الحل السياسي”

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