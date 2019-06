المتوسط

أعلنت جمعية الهلال الأحمر ترهونة، اليوم السبت، تبادل 3 جثامين بين فرعي الهلال الأحمر ترهونة ومصراته.

وأوضحت الجمعية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن وحدة المفقودين والجثامين بالفرع أتمت اليوم اجراءات تبادل جثامين 3 أشخاص بين الفرعين.

